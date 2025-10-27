Haberler

Uşak'ta Roma ve Bizans Dönemlerine Ait Kaçak Eşyalar Ele Geçirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 320 sikke ve 30 tarihi obje ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri arama gerçekleştirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ve 30 obje ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında Kayalı köyünde E.Y. (18) ve A.Y'nin (50) evlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke, 30 tarihi obje, tabanca ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel



