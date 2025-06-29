Uşak'ta Patoz Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Kayaağıl köyünde, patozun lastiklerini değiştirmeye çalışan 62 yaşındaki Hüseyin Karagöz, takozun kayması sonucu makinenin altında kalarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerinde Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uşak'ta lastiklerini değiştirmeye çalıştığı sırada patozun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kayaağıl köyünde yaşayan Hüseyin Karagöz (62) evinin önündeki patozun lastiklerini değiştirmek için makinenin altına kriko ve takoz yerleştirdi.
Karagöz, bu sırada takozun kayması sonucu makinenin altında kaldı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel