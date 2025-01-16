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Uşak'ta Park Halindeki Otomobildeki Yangın Eve Sıçradı

Uşak'ta Park Halindeki Otomobildeki Yangın Eve Sıçradı
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Uşak'ın Eşme ilçesinde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iki katlı bir eve sıçradı. Olayda büyük hasar oluştu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde park halindeki otomobilde başlayıp iki katlı eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Kayapınar köyünde M.Ö'ye ait park halindeki 48 NK 234 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, önce saman deposuna ardından aynı kişiye ait iki katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında otomobil tamamen yanarken, evde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
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