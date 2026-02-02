Haberler

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ulubey- Uşak kara yolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki 45 LM 065 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki 64 ABL 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler