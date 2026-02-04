Haberler

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde S.K. idaresindeki otomobil, Omurca köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (54) idaresindeki 64 EA 118 plakalı otomobil Omurca köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.V. (46) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
