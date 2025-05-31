Uşak'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Uşak'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 82 yaşındaki sürücünün kontrolündeki otomobil devrildi, içinde bulunan 3 kişiyle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.K. (82) yönetimindeki 26 AFJ 768 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir rampalarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki N.K. (71), E.H. (77) ve E.K. (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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