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Uşak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı

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Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ilerleyen T.K. yönetimindeki 64 KC 310 plakalı otomobil, İkinci Okul Sokak kesişiminde M.Y. kontrolündeki 06 AG 347 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, otomobillerdeki H.Ç. ile S.K, M.M.K. (4) ve R.E.K (6) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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