Uşak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.