Uşak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.