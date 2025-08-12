Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın, yenice ile Paşacık köyleri arasında başladı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde etkisi azaltıldı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 12 ilk müdahale aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.

Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yanan alanlar havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
