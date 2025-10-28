Uşak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Uşak'ta meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralanırken, hayati tehlike taşıyan yaralı hastaneye kaldırıldı.
M.C.M. (21) yönetimindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet, Hacıkadem Kavşağı'nda M.G. (27) idaresindeki 10 AGG 435 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Z.E. (19) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel