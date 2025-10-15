Haberler

Uşak'ta Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Fehim Turunç, tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından motosiklet sürücüsü tedavi edilerek taburcu oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen M.S. (21) yönetimindeki 64 AEY 142 plakalı motosiklet, 9 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fehim Turunç'a (18) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Turunç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Turunç, sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Turunç'un Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

