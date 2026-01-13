Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı
Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü B.D. ve ağabeyi hastaneye kaldırıldı; ağabeyin durumu ciddi.
Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı.
Durak Mahallesi Üçüncü Sanayi Sokak'tan ilerleyen B.D. (18) yönetimindeki 64 ACS 107 plakalı motosiklet, Fabrikalar Caddesi kesişiminde E.K. (20) idaresindeki 64 FN 051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki ağabeyi B.D. (19) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kardeşler ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ağabeyin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.