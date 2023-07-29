Uşak'ta Minibüs Kaza Sonucu Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Güncel Haberler
Uşak'ta H.Ç. (28) yönetimindeki minibüs, Güre Köyü yakınlarında bariyere çarptıktan sonra alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ta bariyere çarptıktan sonra alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
H.Ç. (28) yönetimindeki 64 NA 319 plakalı minibüs, Güre Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazanın ardından alev alan minibüs yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangından etkilenen olmadı.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel