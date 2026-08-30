Haberler

Uşak'ta Zafer ve Gençlik Günleri: Mavi Gri Konseri

Uşak'ta Zafer ve Gençlik Günleri: Mavi Gri Konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta düzenlenen Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında Mavi Gri grubu konser verdi. Vatandaşların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte Belediye Başkan Vekili'ne evlilik yıl dönümü çiçeği takdim edildi.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri sürüyor.

Uşak Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Mavi Gri müzik grubu sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Uşaklılar için seslendiren grup, performansıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Konser alanını dolduran gençler ve vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a, eşi Güven Özkan tarafından evliliklerinin 22. yıl dönümü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi

Uçağı çaldı, nükleer santrale doğru uçtu! Savaş uçakları peşine düştü
Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Maç sonunda büyük sürpriz! Görenler sevinçten çığlığı bastı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
4 şutta 2 gol! Rizespor'dan Gaziantep'te kritik galibiyet

4 şut çekip 2 gol attılar ve kazandılar! Süper Lig'de ilginç maç