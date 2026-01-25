Haberler

Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde başında yara bulunan 53 yaşındaki Ali Keskin, yerde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uşak'ta Millet Bahçesi'nde duvarın kenarında bir kişi ölü bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başında yara olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölen kişinin 53 yaşındaki Ali Keskin olduğu belirlendi.

Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

