Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. (28) emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ifadesinde soygunu yapmadıklarını öne sürdüğü öğrenildi.
Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda 13 Ağustos'ta gece saatlerinde soygun yapılmış, olayın ardından 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA