Uşak'ta Kumar Oynayan 5 Kişiye Para Cezası

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 liraya da el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.