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Uşak'ta Kumar Oynayan 5 Kişiye Para Cezası

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Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 liraya da el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Şehit Alibey Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira cezası kesildi. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 liraya da el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynatmaya yer temini" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel

Eşme Uşak Güncel Haberler

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