Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası
AA - Enes Egemen Çıvgın - Güncel
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Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.
Şehit Alibey Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 150 lira paraya el konulup, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.
Öte yandan iş yerine sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel