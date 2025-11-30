Haberler

Uşak'ta Kıraç'ın Orkestra Otobüsüne Çarpan Araçta 3 Yaralı

Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Gazi Bulvarı'nda ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
