Haberler

Uşak'ta ağabeyini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağabeyi Mehmet Y.'yi yaralayan Fatih Y., ardından av tüfeğiyle intihar etti. Olay, kardeşler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağabeyini tabancayla yaralayan kişi, av tüfeğiyle intihar etti.

Balcıdamı köyünde yaşayan Fatih Y. (26) ile ağabeyi Mehmet Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih Y, ağabeyi Mehmet Y'yi tabancayla yaraladıktan sonra av tüfeğiyle de kendisini vurdu.

Mehmet Y, yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fatih Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Mehmet Y. Banaz Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Su kuyusunu temizlerken metan gazından etkilenen baba kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti

Su kuyusunda can pazarı! Önce baba sonra da oğlu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü