Uşak'ta Jandarma Operasyonu: 72 Kök Hint Keneviri ve 542 Gram Esrar Ele Geçirildi

UŞAK'ta jandarmanın iki ayrı eve düzenlediği operasyonda 72 kök Hint keneviri, 542 gram kubar esrar ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla Sivaslı ve Banaz ilçelerinde operasyon düzenledi. Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki operasyonda iki şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda; 72 kök Hint keneviri, 542 gram kubar esrar, 9 bin 540'ı bandrolsüz, dolu, 217 bin 600 adedi ise sahte bandrollü boş olmak üzere toplam 227 bin 140 makaron ve 53 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu imal edip, satmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı