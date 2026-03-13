Uşak'ta beton pompasının altında kalan işçi öldü

Uşak'ta bir inşaat alanında beton pompasının düşen kolunun altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'taki bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında, pompanın uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Beton pompasının inşaatın temeline düşen kolunun altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29), AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine göre, beton pompasını dengede tutan metal ayaklarından birinin kırıldığı ve yan yattığı, o sırada beton dökümü için yükseltilen kolun işçinin üzerine düştüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Vasiyeti ortaya çıktı! Defnedilmek istediği yeri söylemiş
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı