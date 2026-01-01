Haberler

Uşak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda hasar oluştu.

Uşak'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Elmalıdere Mahallesi Birinci Yıldırım Sokak'taki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
