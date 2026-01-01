Uşak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Elmalıdere Mahallesi Birinci Yıldırım Sokak'taki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.