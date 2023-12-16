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Uşak'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi Kapsamında Üniversite Öğrencilerine Sunum Yapıldı

16 Aralık 2023 17:00 Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Uşak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ve meslek yüksekokullarında bulunan 950 üniversite öğrencisiyle bir araya gelerek, terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak amacıyla sunum yaptı.