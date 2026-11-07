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Uşak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 masaj salonu mühürlendi, 13 kişi tutuklandı

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Uşak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Salonlar mühürlenirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte fuhuş yapıldığı ileri sürülen masaj salonlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu masaj salonları da mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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