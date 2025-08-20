Uşak'ta Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Uşak'ta otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde drift yapan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, tespit edilen otomobilin sürücüsüne 47 bin 385 lira ceza kesildi.

Uşak Valiliği de NSosyal'den yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyip, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği açıklamasında bulundu.