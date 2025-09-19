Uşak'ta Kavga: Genç Ağır Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada demir parçasıyla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın Sokak'ta M.A. (17) ile M.O. (20) tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında M.A. yerden aldığı demir parçası ile M.O'yu karın bölgesinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan M.O. ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri M.A'yı olay yerinde gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel