Uşak'ta tavuk çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu
Uşak'ın Eşme ilçesinde, Z.T'ye ait boş tavuk çiftliğinde çıkan yangında itfaiye ekipleri hasarı kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde boş tavuk çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu.
Yeleğen beldesi yakınlarında Z.T'ye ait yeni üretim dönemine hazırlanan tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu çiftlikte hasar meydana geldi.
Çiftliğin yeni getirilecek civcivler için üretime hazırlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel