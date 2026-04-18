Uşak'ta atlı cirit turnuvasındaki kazada bir sporcu ağır yaralanırken at telef oldu

Uşak'ta düzenlenen atlı cirit turnuvasında iki atın çarpışması sonucu 32 yaşındaki V.G. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sporcunun hayati tehlikesi bulunurken, turnuvada planlanan müsabakalar ertelendi.

Kalfa Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.

Müsabakanın 27. dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki V.G'nin bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle atların devrildiği olayda V.G. kendi atının altında kaldı.

Ağır yaralanan V.G, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazada V.G'nin bindiği at da telef oldu.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan müsabakaların yaşanan kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
