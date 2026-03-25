Uşak Valiliği'nden firari hükümlünün ölümüne ilişkin açıklama

Uşak'ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.'nin yakalanması sırasında yaşanan arbede sonucu hayatını kaybetmesi üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta hakkında 19 yıl 15 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 11 suç kaydı bulunan kişinin yaşanan arbede sonucu ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Uşak Valiliği'nin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı yağma" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 15 ay 10 gün hapis cezası ve 11 suç kaydı bulunan C.G.'nin (24) Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden, ikamet adresine girilmesi esnasında, aranan şahsın tüm uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine yakalanması sırasında yaşanan arbede sonucu şahıs yaralanmış ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konunun tüm yönleriyle incelenmesi için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Başmüfettişi ve Jandarma Genel Komutanlığı Müfettişi görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
