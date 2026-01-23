Uşak'ta 8 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü
Uşak'ta bir apartmanın çatısında anten tamiri sırasında dengesini kaybeden 45 yaşındaki Köksal Özdemir, yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili anten tamircisi ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen kişi hayatını kaybetti.
Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.
Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.