Haberler

Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta M.E.G. yönetimindeki cip, arızalandıktan sonra alev alarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

M.E.G. (54) yönetimindeki 34 CPD 996 plakalı cip, İzmir- Uşak kara yolu Çınarcık köyü yakınlarında arızalandı.

Sürücünün emniyet şeridinde durdurduğu cipin ön kısmından duman yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm cipi sardı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Girdiği ladeste ne kadar kaybettiği ortaya çıktı