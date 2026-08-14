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Uşak'ta Tarihi Geçmiş Hayvansal İlaç Operasyonu

Uşak'ta Tarihi Geçmiş Hayvansal İlaç Operasyonu
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Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bin 958 kutu tarihi geçmiş ve 225 faturasız hayvansal ilaç ele geçirildi. Şüpheli R.S. hakkında kaçakçılık ve veteriner hizmetleri kanunları kapsamında işlem yapıldı; ilaçlar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

UŞAK'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bin 958 kutu tarihi geçmiş hayvansal ilaç ile 225 faturasız hayvansal ilaç ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve tarihi geçmiş tıbbi ilaç ile gıda ürünlerinin tespit edilmesi ve piyasaya sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında önceki gün bir iş yerine operasyon düzenlendi. Aramada 5 bin 958 kutu tarihi geçmiş hayvansal ilaç ürünü ile 225 faturasız hayvansal ilaç ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ve tarihi geçmiş ürünler, gerekli imha işlemlerinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında yakalanan R.S. (51) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ise idari işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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