Uşak'ta 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

Uşak'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında İsmetpaşa Caddesi'ndeki eski belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, Atapark Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan MHP Uşak İl Başkanı İbrahim Orman, "Türk'ün devletsiz ve terörsüz kalması küresel taşeronların daima amacı olmuştur. Bizden olmayacak tek şey teslim olmaktır. Ülkücü bayrağı şerefini korumaya yeminli destan demektir. Ülkücü Türklüğü ve İslam'ı yüceltmeye ant içmiş kahraman demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı Gürkan Uğrasız ise yaptığı konuşmada, Türkçülük Günü'nü kutlayarak, "Unutulmamalıdır ki Türk milliyetçiliği ülkemize yabancı ve aykırı dayatmaları boşa çıkartmanın onurlu ve bağımsız yaşamanın Türk kimliğine sahip çıkarak kendi geleceğine egemen olma düşüncesinin fonksiyonel hale getirilmiş halidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi, demir dövme, ateş üzerinden atlama, çeşitli yarışmaların yapılması ve helva ikramıyla son buldu.

Programa, MHP Uşak Milletvekili adayları da katıldı.