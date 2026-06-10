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Uşak'ta firari hükümlü yakalandı

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Uşak'ta, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta, hakkında 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında, "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 27 yıl 30 gün hapis cezası bulunan M.D'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Firari hükümlü, ekiplerce yakalandı.

M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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