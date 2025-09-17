Haberler

Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan anne, 25 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit Ü'yü odasında hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uşak'ta 25 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan anne E.Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü'yü (25) odasında hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Mustafa Yiğit Ü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Destici'nin hedefindeki dizi: Derhal yayından kaldırın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.