Uşak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kızılcaören Köyü'nde 2 bin 600 fidan dikildi. Etkinliğe katılan Kaymakam Cuma Emeç, ormanların yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 600 fidan dikildi.
Kızılcaören Köyü'nde, temmuz ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Ormanların, yaşam kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Emeç, her vatandaşın ormanları koruması gerektiğini söyledi.
Bölgeye 2 bin 600 fidan dikildi, ardından can suyu verildi.
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