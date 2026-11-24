Uşak'ta 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uşak merkeze bağlı Güre köyü Kemaller Mahallesi yakınlarında Selahattin Ünlü'ye ait keçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri keçiyi kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.
Uşak'ta yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güre köyü Kemaller Mahallesi yakınlarında, Selahattin Ünlü'ye ait keçi yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA