Uşak'ın Banaz İlçesinde Yangın: Evin Tamamı Zarar Gördü
31 Ağustos Mahallesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın sonrası Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazözler olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
31 Ağustos Mahallesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye, Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel