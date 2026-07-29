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Uşak Belediyesi'nde maaş soruşturması: 17 kişiye operasyon

Uşak Belediyesi'nde maaş soruşturması: 17 kişiye operasyon
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(ANKARA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

(ANKARA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu ileri sürülürken, otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait özel işletmelerde çalıştıkları iddia edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada; soruşturma kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında arama gerçekleştirildiği, 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konulduğu kaydedildi.

Belediyeden maaş aldığı belirlenen bazı şüphelilerin aynı zamanda Yalım'a ait şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı, şirket adına çeşitli işlemler yürüttüğünün belirlendiği ileri sürülen açıklamada, ayrıca şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde baz sinyali verdiği, HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle bu durumun desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu usulsüzlük nedeniyle oluşan kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olarak hesaplandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve belgelere ilişkin incelemeler sürerken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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