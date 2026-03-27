Uşak Belediye Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
İstanbul emniyeti, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında başkan Yalım'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı