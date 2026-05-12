Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi

UŞAK Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı