Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesinde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait 4 işletmede arama yapıldı. Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda jandarma ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait 4 işletmede arama yapıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
