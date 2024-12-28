Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zincir marketlere yönelik deneyim yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, bir zincir markette dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇİNCE FİYATI DÜŞÜRMÜŞLER

Dolaptan bir ürün alan Başkan Tahmazoğlu, ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti. Tahmazoğlu, market çalışanına, "Son kullanma tarihi 25 Aralık 2024. Ayın 26'sında 22 liradan 17 liraya düşürmüşsünüz. Bu halkın sağlığıyla oynamak. Bu suç." dedi.

Son kullanma tarihi geçen ürünler toplatılırken, hepsinin imha edileceği belirtildi. Ayrıca market hakkında işlem başlatıldı.