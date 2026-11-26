Urumçi'deki diyaloğa katılan konuklar Kaşgar'da kalkınma yollarını keşfettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi, 24-25 Kasım'da 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na ev sahipliği yaptı. Diyaloğa katılan konuklar, kentlerin sürdürülebilir kalkınma yollarını keşfetmek için Kaşgar ve çevresini ziyaret etti.
KAŞGAR, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi, 24-25 Kasım tarihlerinde 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na ev sahipliği yaptı.
Etkinliğe katılan konuklar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentlerin sürdürülebilir kalkınma yollarını keşfetmek amacıyla Kaşgar kentini ve çevresindeki bölgeleri ziyaret etti.
Kaynak: Xinhua