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KAŞGAR, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi, 24-25 Kasım tarihlerinde 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılan konuklar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentlerin sürdürülebilir kalkınma yollarını keşfetmek amacıyla Kaşgar kentini ve çevresindeki bölgeleri ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua