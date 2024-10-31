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Urla Devlet Hastanesi'nin Gebe Okulunda Normal Doğum Eğitimi

Urla Devlet Hastanesi'nin Gebe Okulunda Normal Doğum Eğitimi
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Urla Devlet Hastanesi'nde hamilelere normal doğumu teşvik etmek amacıyla eğitimler veriliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alpaslan Özdarendeli, normal doğumun anne ve bebek sağlığı için önemli olduğunu vurgularken, gebelerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Urla Devlet Hastanesi Gebe Okulunda, hamilelere normal doğumu tercih etmeleri için eğitim veriliyor.

Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alpaslan Özdarendeli, AA muhabirine normal doğumun bebek ve anne sağlığı açısından sağlıklı olduğunu söyledi.

Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde nefes alma güçlüğünün daha az yaşandığını belirten Özdarendeli, "Normal doğum yapmamanın en önemli nedeni gebelerin bu konuda bilinçli olmaması. Çevrelerinden normal doğumla ilgili duydukları bazı kötü olayları bilinçaltına yerleştiriyorlar. Bu nedenle gebe okulunda doğru bilgiler veriliyor. Hastanemizde Ocak ayından itibaren 406 doğum yapıldı, 65 bebek sezaryenle dünyaya geldi. Sezaryenle doğum oranını daha da aşağıya indirmek için çalışacağız." dedi.

Gebe okulunun sorumlu ebesi Özge Çınar Türkmen ise gebelere ve baba adaylarına yönelik eğitimlerle normal doğumu desteklediklerini söyledi.

Hastanede normal doğumla bir bebek dünyaya getiren Şeyma Nur Bilir Yılmaz da doğumdan sonra ayağa kalkıp yürüyebildiğini ifade ederek, "Sezaryende ise size bakan birisi olması gerekiyor. Gebe okulunda aldığım eğitimler sayesinde ciddi anlamda doğum kaygım azaldı. Bilgi aldıkça normal doğumun önemini anladım. Yeniden hamileyim, bebeğimi yine normal doğumla dünyaya getirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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