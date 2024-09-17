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Marketteki "omuz attın" cinayetinde son sanık da tahliye edildi

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İzmir'in Urla ilçesinde bir markette çıkan tartışma sonucu Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada son tutuklu sanık Sercan B. tahliye edildi. Mahkeme, Sercan B.'nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki S.K. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti başkanı dosyada bazı eksiklerin olduğunu belirterek, tutuklu sanıktan tutukluluğuna ilişkin savunma yapmasını istedi.

"BEN OLAYIN TRAFİK KAZASINDAN FARKI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sanık Sercan B. cezaevine girmesine neden olan olay dışında hiç karakola gitmediğini söyledi. Tanımadığı insanlar yüzünden hayatının değiştiğini ifade eden Sercan B. "Kasıtlı bir olayımız yoktu. İlk müdahaleyi de biz yaptık. Olay yerinden kaçmadık. Olayda kullanılan çakıyı polise biz teslim ettik. Ben olayın trafik kazasından farkı olmadığını düşünüyorum. Maktulü kendimden ve kardeşlerimden uzak tutmak için çakıyı çıkardım. Her türlü adli kontrole razıyım. Adli kontrolle evin bir odasına bile mahkum olmaya razıyım." dedi.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Sercan B'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Sercan B'nin tahliyesiyle davada tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

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