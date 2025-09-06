Haberler

Urla'da Su Kesintisi: 218 Saat Suyla Buluşamayacak 5 Mahalle

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahallede, ana boru hattındaki arıza nedeniyle su verilemeyecek. Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahalleleri 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşayacak.

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
