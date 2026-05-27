İzmir'de bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada akrabası Gökhan Şimşek'i öldüren R.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile akrabası Gökhan Şimşek (33) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, Şimşek'i bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.