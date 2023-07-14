Urla'da Makilikte Yangın Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde Demircili Mahallesi'ndeki makilikte yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 13.30'da Demircili Mahallesi'ndeki makilikte yangın çıktı. Yangına ilk müdahale 8 dakika içinde yapılırken, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.